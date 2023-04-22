Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал многозначительный подарок известному белорусскому телеведущему Григорию Азаренку - кувалду. Это произошло во время республиканского субботника на благоустройстве государственного мемориального комплекса "Хатынь".

Видео вручения презента опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

Вручая подарок, Лукашенко приобнял Азаренко, поправил на его голове кепку и после совместного позирования для фото произнес: "Чтоб знали".

Напомним, кувалда стала символом военных преступлений российских военных. Не раз сообщалось, что участники ЧВК "Вагнер" с помощью кувалды пытают и казнят провинившихся. В частности, так расправились с Евгением Нужиным, "вагнеровцем", попавшим в плен к ВСУ, а затем оказавшемся у ЧВК "Вагнер" по обмену.

Осенью депутаты Европарламента призвали внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. В ответ куратор ЧВК Евгений Пригожин прислал им в подарок окровавленную кувалду, а в Эстонии в качестве "ответной любезности" для него приготовили наручники.

Ранее мы сообщали, что Азаренок пригрозил ядерным ударом по Варшаве и Вильнюсу в эфире белорусского ТВ.