МИД Украины отреагировал на встречу президента Беларуси Александра Лукашенко и "главы ДНР" Дениса Пушилин в Минске. Ведомство отозвало посла в республике для консультаций.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь", - заявило ведомство.

Напомним, "глава ДНР" Денис Пушилин приехал в Минск 19 апреля. Как писали белорусские СМИ, Лукашенко спросил, может ли Беларусь чем-то помочь оккупированному Донецку в нормализации мирной жизни, возрождении промышленности и сельского хозяйства.

Также сообщалось, что 10 апреля Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

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