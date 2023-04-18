"Глава ДНР" Пушилин приехал в Минск на встречу с Лукашенко
В Минск на встречу с Александром Лукашенко приехал "глава ДНР" Денис Пушилин.
Об этом пишут белорусские СМИ.
Лукашенко спросил, может ли Беларусь чем-то помочь оккупированному Донецку в нормализации мирной жизни, возрождении промышленности и сельского хозяйства.
Как писала "Страна", 10 апреля Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.
В начале этого месяца Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.