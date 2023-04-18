В Минск на встречу с Александром Лукашенко приехал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Об этом пишут белорусские СМИ.

Лукашенко спросил, может ли Беларусь чем-то помочь оккупированному Донецку в нормализации мирной жизни, возрождении промышленности и сельского хозяйства.

Как писала "Страна", 10 апреля Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.

В начале этого месяца Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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