Спикер украинского МИД Олег Николенко раскритиковал заявление Катара, который осудил удар по Кремлю. В ответ на это он задал вопрос, почему Катар не осуждает действия РФ.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте спикера МИД Украины.

"Интересно, может ли кто-нибудь найти заявление МИДа Катара, осуждающее последний российский ракетный удар по Херсону, в результате которого погиб 21 мирный житель и 48 получили ранения. Имеет ли этот акт государственного терроризма менее опасные последствия для усилий по урегулированию "кризиса" мирным путем?", - написал Николенко в Twitter.

Ранее в Катаре заявили об эскалации войны, которая может последовать после атаки беспилотника на здание Кремля. Об этом сообщила пресс-служба катарского МИД.

"Меры эскалации, такие как недавнее нападение на здание Кремля в российской столице Москве, приведут к эскалации насилия и продолжению расширения кризиса. Катар предупреждает об опасных последствиях этих боевых действий для усилий по мирному разрешению кризиса", - говорится в заявлении.

Как мы писали, в Венгрии также считают, что события, подобные удару по Кремлю, могут привести к эскалации конфликта.

При этом американский сенатор заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом по Кремлю.

В США заявили, что не причастны к атаке беспилотников на Кремль.