Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может победить в войне до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Об этом заявил Зеленский в интервью Eurovision News, сообщает BBC.

"Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы - Ред.)? Я верю, что к тому времени мы победим", - сказал президент.

Таким образом Зеленский прокомментировал вопрос о возможной потере Украиной поддержки США в случае поражения американского президента Джо Байдена.

Зеленский заявил, что Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

Напомним, Трамп не стал отвечать на вопрос, чьей победы он хочет в Украине, но дал понять, что сократил бы помощь Киеву.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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