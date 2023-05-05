Премьер Венгрии Виктор Орбан, который ранее увидел реальный риск начала третьей мировой, сомневается в поражении России. По его словам, у него "не хватит фантазии вообразить" подобное.

Об этом Орбан заявил в эфире радио Kossuth.

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", - сказал он.

Напомним, ранее премьер Венгрии назвал Украину несуществующей в финансовом смысле страной.

Также сообщалось, что Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ничейной землей.

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