Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.

"Я уверен, что угроза мировой войны – это не преувеличение", – цитирует Орбана Hungary Today.

Он сказал, что в Венгрии кажется естественным, что, если война станет более кровавой и жестокой, с числом жертв с обеих сторон более 100 000 человек, это заставит людей остановиться, и те, кто поддерживает войну извне, также будут склонны двигаться к миру.

Однако премьер добавил, что, несмотря на возрастающую жестокость войны, количество европейских лидеров, выступающих за прекращение огня и мир, не растет.

Ранее Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе близки к обсуждению отправки в Украину миротворческих войск.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - заявил премьер Венгрии.

Также у премьера Венгрии назвали главное препятствие для его поездки в Киев.