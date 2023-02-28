Венгрия опасается, что какая-нибудь из стран ЕС направит в Украину свои войска.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии национального парламента.

Орбан выразил обеспокоенность в связи с тем, что "вся Европа шаг за шагом скатывается к войне". По его словам, страны ЕС уже направляют в Украину танки, обсуждают передачу истребителей, и "если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить в Украину войска".

Также Орбан сказал, что в случае подрыва газопровода на юге Европы, по которому газ поступает в Венгрию, виновным не получится легко отделаться и "замести все под ковер", как это делают с "Северным потоком".

По его словам, "если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге".

Ранее Орбан заявил, что Венгрия поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.

Также недавно он говорил, что в Украине идет война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами, "поэтому это не наша война".