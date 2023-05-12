Большинство граждан Германии поддерживают проведение мирных переговоров между Украиной и Россией.

Такие данные показал опрос социологической фирмы YouGov по заказу агентства DPA.

В частности, 55% респондентов поддерживают проведение переговоров между Киевом и Москвой, направленных на прекращение войны, и только 28% выступают против, свидетельствуют результаты.

Также большинство немцев отвергают приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс: 54% против этого и лишь 27% – за то, чтобы предложить Украине перспективу членства в НАТО на этом этапе.

Напомним, согласно опросу социологического института Forsa, большинство опрошенных жителей Германии (72%) опасаются, что война в Украине может распространиться на территорию ФРГ.

Ранее мы писали, что большинство опрошенных немцев не поддерживают поставки в Украину современных боевых самолётов.

Кроме того, решение правительства Германии о поставке боевых машин пехоты Marder 49 процентов опрошенных считают скорее неверным, а 40 процентов - скорее правильным.

При этом по танкам разрыв еще больше: 50 процентов опрошенных выступают против передачи в Украину боевых танков, 38 процентов высказались за поставки.