Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине.

Об этом пишет New York Times.

"Украинский вопрос очень сложен. Китай не был причиной этого и не является стороной, но мы привержены мирным переговорам", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Он сказал, что Китай будет продолжать добиваться прекращения огня, и пообещал, что "не будет смотреть на огонь с другого берега и не будет подливать масла в огонь".

Также он высказался за "стратегическую автономию" ЕС. "Китай поддерживает избранный Европой путь развития, поддерживает ее европейскую стратегическую автономию, а также придерживается устойчивой и стабильной европейской политики", - сказал Цинь Ган.

New York Times уточняет, что европейские и американские официальные лица не верят, что в Украине и России готовы к серьезным мирным переговорам - даже при посредничестве Китая.

Они также считают, что "Китай, учитывая его соперничество с Соединенными Штатами, очень хочет, чтобы Путин не считался проигравшим войну и тем самым не рисковал потерять власть".

Как писала "Страна", в середине апреля Китай отрицал планы передать РФ оружие, о чем говорилось в утечках Пентагона.

При этом в мае Еврокомиссия сообщила о планах ввести санкции против китайских компаний, поставляющих в РФ оборудование для военных целей.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.