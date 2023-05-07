На Западе считают, что возможное контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года. При этом Китай видится США и их союзникам одним из возможных мирных посредников.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По данным издания, обозначенный подход основан на том, что ни одна из сторон не может вести боевые действия неограниченное время. Вместе с тем некоторые западные страны хотят проверить миротворческую роль Китая, что, как отмечает газета, указывает на изменение отношения Западу к Пекину в данном вопросе.

По сведениям Wall Street Journal, ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем в Госдепартаменте США и ЦРУ к такой идее относятся со скепсисом и хотят посмотреть на исход возможного украинского контрнаступления, прежде чем предпринимать какие-либо дипломатические шаги.

Издание также отмечает, что подобная смена настроений происходит на фоне серьезной озабоченности западных стран тем, что в будущем они не смогут поддерживать необходимый уровень военной помощи киевским властям.

К слову, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью дал прогноз о том, что до конца года начнутся переговоры об окончании войны в Украине, и добавил, что это связано с мирными инициативами Китая.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - сказал Киссинджер.

Ранее мы писали, что президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать ужасных потерь и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.