Китайскую специальную делегацию по мирному урегулированию "украинского кризиса" возглавит бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй. Дипломаты должны будут посетить Украину и другие вовлеченные в конфликт страны.

Об этом сообщают в МИД Китая.

О намерениях отправить такую делегацию Пекин заявил после телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина, о котором "Страна" подробно рассказывала.

Ранее Зеленский после разговора с Си назначил нового посла в Китае. Им стал экс-министр стратегических отраслей промышленности Украины и экс-глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

В России отреагировали на разговор, обвинив Запад и Украину в "заматывании" мирных инициатив.

Тем временем война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.