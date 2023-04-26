Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. Он заявил, что это был "длительный содержательный" разговор.

В МИД Китая заявляют, что инициатором разговора Зеленского и Си Цзиньпина была украинская сторона. По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговор длился почти час.

По результатом разговора Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию, сообщил Си Цзиньпин.

Возглавил эту китайскую специальную делегацию по мирному урегулированию "украинского кризиса" бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй, заявил МИД КНР.

Также главные заявления Си Цзиньпина по итогам разговора приводит центральное телевидение Китая:

Си Цзиньпин заявил, что китайско-украинские отношения "прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства". "Сложная эволюция украинского кризиса" оказала серьезное влияние на международную ситуацию, а Китай в этом вопрое всегда стоял на стороне мира. "Основная позиция состоит в том, чтобы склонить к миру и способствовать переговорам", заявил он. Си предложил четыре пункта для совместного рассмотрения и три "для размышления". На этом основании Китай построил свой документ по урегулированию. Китай не является "ни стороной, ни создателем" конфликта, "то, что делает Китай, вполне честно". Диалог и переговоры - единственный выход, потому что "в ядерной войне нет победителя". Все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность при рассмотрении и разрешении вопросов и по-настоящему сосредоточиться на будущем своей судьбы и всего человечества, чтобы совместно управлять кризисом и контролировать его. "Китайская сторона будет настаивать на установлении мира и содействии переговорам, а также приложит собственные усилия, чтобы как можно скорее остановить войну, прекратить огонь и восстановить мир. Для этого Китай направит специального представителя китайского правительства по евразийским делам с визитом на Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил Си Цзиньпин.

Вскоре после разговора Зеленский назначил нового посла Украины в Китае.

Им стал экс-министр стратегических отраслей промышленности Украины и экс-глава Гостаможенной службы Павел Рябикин.

Позже отреагировали на разговор в Вашингтоне и Москве.

США заявили, что приветствуют телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру.

А в МИД России Китай похвалили, но заявили, что мирные инициативы Украина и Запад "заматают".

"Отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним предисторию и контекст этих переговоров.

1. 24 февраля Китай представил свой мирный план по Украине, который предусматривает немедленное прекращение огня. Так как при этом он не предусматривает вывод российских войск с территории Украины (то есть приведет к фиксации нынешней линии фронта как де-факто новой границы), план был раскритикован представителями украинской власти и Западом. Но лично Зеленский от резкой критики воздержался. Почему - мы писали здесь.

2. В 20-х числах марта Си поехал в Москву. Во время встречи Путин заявил о поддержке мирного плана Китая. Тогда же в КНР заявили, что Си Цзиньпин намерен по телефону поговорить с Зеленским.

3. В апреле Китай посетил президент Франции Макрон. Позже в СМИ появились сообщения, что Макрон готовит мирный план, который будет совместно продвигать с Китаем, чтоб летом выйти на переговоры Украины и РФ. Детали французского плана неизвестны, но западные СМИ встретили эту новость с подозрением из-за того, что Макрон собрался его реализовывать вместе с Китаем, что может "нарушить единство Запада в деле поддержки Украины".