В МИД России отреагировали на разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

Китай похвалили, но заявили, что мирные инициативы Украина и Запад "замотают".

"Отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страна" рассказывала все подробности сегодняшнего разговора Зеленского и Си.

Украинский президент заявил, что это был "длительный содержательный" разговор.

По результатом разговора Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию, сообщил Си Цзиньпин.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.