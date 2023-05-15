Визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Киев состоится во вторник, 16 мая.

Об этом сообщает AFP.

По данным СМИ, 12 мая официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель китайского правительства по евразийским делам Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить со всеми сторонами политическое решение конфликта, украинский кризис. В тот же день это приветствовала Организация Объединенных Наций.

Ранее МИД Китая сообщал, что визит состоится на этой неделе.

О назначении Ли Хуэя посланником КНР ранее договорились президент Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора 27 апреля.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган также ездил в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. В частности, он сказал, что Китай будет продолжать добиваться прекращения огня, и пообещал, что "не будет смотреть на огонь с другого берега и не будет подливать масла в огонь".

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