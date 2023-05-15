Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров в Пекине с китайским коллегой Цинь Ганом заявил, что Венгрия поддерживает мирный план Китая.

Об этом пишут сообщает СМИ.

По его словам, этот план может стать основой для дальнейших дискуссий об урегулировании конфликта.

Сийярто отправился в Китай вчера. Тогда же он заявил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план по двум причинам: "Он существует и направлен на достижение мира".

Напомним, завтра состоится визит Спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Киев.

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