Венгрия угрожает блокировать санкции Евросоюза, если Украина не исключит OTP Bank из перечня спонсоров войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерская служба Euronews.

Сийярто сказал, что из-за внесения Украиной венгерского банка OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России.

"То, что OTP Bank попал в список международных спонсоров войны в Украине – скандально и неприемлемо. Это поражает. Это возмутительно. Это скандально", – заявил глава венгерского МИД во время неформальной встречи министров ЕС в Стокгольме.

Он сказал, что деятельность венгерского банка соответствует международным стандартам и законодательству, и его включение в список спонсоров войны в Украине также может повлиять на санкции ЕС против России.

"Я четко дал понять на встрече министров иностранных дел, что нам будет очень трудно даже начать переговоры по одиннадцатому пакету санкций, пока OTP находится в этом украинском списке. Мы требуем, чтобы украинцы убрали OTP из списка", – подчеркнул Сийярто.

Напомним, из-за льготных кредитов для военных к OTP Bank обратился НБУ с требованием покинуть российский рынок.

А 4 мая НАПК сообщило о внесении венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень международных спонсоров войны. Причина - льготные условия кредитования для российских военных.

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