Часть Украины – это древняя венгерская территория. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Radio Kossuth.

Его слова передают венгерские издания.

"В Украине тоже живут венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира", – сказал Орбан.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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