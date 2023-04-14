В МИД отреагировали на слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина - "несуществующая в финансовом смысле страна" и о том, что война закончится как только Запад "перестанет содержать Украину".

Спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление "антиукраинским" и "циничным" в ситуации, когда Венгрия сама нуждается в значительных средствах Евросоюза для поддержки своей экономики.

"Призываем Виктора Орбана посмотреть правде в глаза: поддержка Украины - не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность", - заявил он.

Напомним, накануне в Офисе президента Украины обвинили Венгрию в финансировании убийств украинцев и призвали ЕС принять меры.

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