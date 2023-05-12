Спецпредставитель Китая в мае посетит Украину
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй на следующей неделе посетит Украину.
Об этом сообщили в МИД КНР, передает СNN.
Спикер ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй также посетит Францию, Германию и РФ, чтобы обсудить "урегулирование украинского кризиса со всеми сторонами".
"Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твёрдо стоит на стороне мира", - сказал Вэньбинь.
СМИ пишут, что спецпредставитель МИД КНР приедет также и в Польшу. Визиты по странам Ли Хуэй начнет с 15 мая.
Ранее о назначении его посланником КНР по урегулированию конфликта договорились президент Украины Владимир Зеленский и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора.
Напомним, что на этой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган также ездил в Европу и сделал ряд заявлений по Украине.
Также сообщалось, что США и союзники рассматривают миротворческую роль Китая в прекращении войны в Украине.
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