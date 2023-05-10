Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Китай донести до РФ, что она "находится в тупике" и ей пора "опомниться". По ее мнению, Пекин должен призвать Россию "вернуться к миру".

Об этом она заявила на заседании кабинета министров, передает The Guardian.

"Необходимо, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией, чтобы Россия лучше поняла, что она находится в тупике, и чтобы она опомнилась", - заявила министр.

Напомним, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай глава КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Китай поддержит Францию и готов играть конструктивную роль.

Ранее Катрин Колонна сообщила, что Макрон может снова начать звонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы "не усиливать его ментальную изоляцию".

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