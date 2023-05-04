Президент Франции Эмманюэль Макрон может снова начать звонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы "не усиливать его ментальную изоляцию".

Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью Radio France.

По ее словам, Макрон и Путин не разговаривали с осени 2022 года, однако вполне возможно, что звонки возобновятся.

"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", - сказала Колонна.

Она отметила, что сначала Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, несомненно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление точно так же, как мы помогаем политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", - подчеркнула министр.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает телефонный контакт с лидером РФ Владимиром Путиным, в основном, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя допускать разгрома России, и что в войне Украины и РФ победителей не будет.