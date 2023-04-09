Время для переговоров между Украиной и Россией ещё не настало.

Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Les Echos.

"Сейчас происходит военный этап. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим, и если нам нужно заложить основу", - сказал Макрон по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в войне Украины и РФ победителей не будет. По его словам, Париж не хочет разгрома России. Макрон заявил, что необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров.

Также мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. От лица Китая и Франции он призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

Кроме того, председатель КНР заявил, что готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к "рациональности и сдержанности" в украинском вопросе.