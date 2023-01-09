Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "парадокс" его российского коллеги Владимира Путина заключается в том, что он не является "неприятным" человеком лично.

Об этом Макрон сказал в интервью, которое было записано в конце ноября и опубликованном в субботнем выпуске Les Rencontres du Papotin на французском телевидении.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не вызывает отторжения. Вот в чем парадокс", - заявил французский лидер.

Макрон заявил, что Путин ему "пытался объяснить, что Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России".

"Я думаю, что нет ничего, что могло бы оправдать начало войны. По сути, он начал эту войну, чтобы вернуть территории и расширить периметр России до империи, которая когда-то существовала. Он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас. Вот как я вижу вещи", - заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон уверен, что война в Украине завершится за столом переговоров, а Россия получит гарантии безопасности.

Также мы писали, что Макрон сообщил, когда можно будет говорить о сроках переговоров между Украиной и Россией.