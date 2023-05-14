Россия "геополитически уже проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

Президент Франции считает, что Россия фактически "вошла в подчинение Китая", а также "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

"Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", - сказал Макрон.

Он добавил, что Россия не должна выиграть войну в военном измерении и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах".

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", - сказал Макрон.

Напомним, ранее президент Франции заявлял, что в войне Украины и РФ победителей не будет. По его словам, Париж не хочет разгрома России.

А недавно в МИД Франции призвали Китай донести до РФ, что она "находится в тупике" и ей пора "опомниться".