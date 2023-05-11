Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил главе канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И опасения Вашингтона в связи с потенциальным оказанием Пекином военной помощи Москве для войны в Украине.

Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге.

Ранее сообщалось, что на Западе считают, что грядущее наступление Украины может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года. При этом Китай видится США и их союзникам одним из возможных мирных посредников.

По данным Wall Street Journal, обозначенный подход основан на том, что ни одна из сторон не может вести боевые действия неограниченное время. Вместе с тем некоторые западные страны хотят проверить миротворческую роль Китая, что, как отмечает газета, указывает на изменение отношения Западу к Пекину в данном вопросе.

Ранее Ван И заявил Путину, что Китай признателен России за готовность "урегулировать украинский кризис путем диалога".

Ван И заявил, что "высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров".