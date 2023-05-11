Украина, РФ, Турция и ООН договорились продолжить переговоры по продлению зерновой сделке в ближайшее время.

Об этом сообщает Минобороны Турции.

Утром российские СМИ опровергали заявление Турции о том, что зерновую сделку договорились продлить на два месяца с 18 мая и заявили, что переговоры пока продолжаются. Также СМИ писали, что "зерновую сделку" продлят с учетом пожеланий России.

Напомним, переговоры о продлении "зерновой сделки" начались в Стамбуле в среду, 10 мая. В них принимают участие заместители министров обороны Турции, России и Украины, а также представители ООН.

По данным главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, на встрече делегаций обсуждается продление зерновой сделки на два месяца.

Срок предыдущего договора заканчивается 18 мая.

Ранее Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Также сообщалось, что 9 мая в Турции возобновили "зерновой коридор" после приостановки со стороны России. Днем ранее Министерство восстановления сообщило, что РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Черное море суден, участвующих в "зерновой сделке".