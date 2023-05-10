В среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры о продлении "зерновой сделки". В них принимают участие заместители министров обороны Турции, России и Украины, а также представители ООН.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает издание Yenisafak.

Ранее сообщалось, что переговоры продлятся два дня 10-11 мая. Срок предыдущего договора заканчивается 18 мая.

Напомним, сегодня российские СМИ написали, что "зерновая сделка" в Турции будет продлена с учетом пожеланий России. При этом они отмечают, что никаких решений еще не принято, переговоры пока идут.

Ранее Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Также сообщалось, что 9 мая в Турции возобновили "зерновой коридор" после приостановки со стороны России. Днем ранее Министерство восстановления сообщило, что РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Черное море суден, участвующих в "Зерновой сделке".