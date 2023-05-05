Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стороны продолжают обсуждать возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT в рамках зерновой сделки.

Он добавил, что, если кризис вокруг зерновой сделки не будет решен и требования РФ не будут удовлетворены, цены на продовольствие снова вырастут.

Об этом Чавушоглу сообщил в интервью турецким медиа.

Чавушоглу также заявил, что отправится 10 мая в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и участия в четырехсторонних переговорах по Сирии.

Ранее сообщалось, что очередная серия переговоров по "зерновой сделке" зашла в тупик, поскольку Турция, Украина, Россия и ООН не смогли договориться о новых судах для экспорта зерна.

Напомним, в конце апреля американские власти разрешили банку JPMorgan Chase осуществлять выплаты подсанкционному российскому "Россельхозбанку" в интересах устранения проблем с экспортом российского зерна.

Как писала "Страна", требование России устранить препятствия для ее сельхозэкспорта является условием Кремля для продления зерновой сделки.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал исполнять обе части зерновой сделки, в том числе российскую.