Очередная серия переговоров по "зерновой сделке" зашла в тупик.

Турция, Россия, Украина и ООН не пришли к соглашению о новых судах, способных экспортировать зерно. Текущее соглашение истекает уже 18 мая. Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что ежедневные проверки ранее разрешенных судов будут продолжаться.

Об этом сообщает The Guardian.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что отправится 10 мая в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по "зерновой сделке" (и участия в четырехсторонней встрече по Сирии).

В предыдущем комментарии он отмечал, что в этом направлении проводится серьезная работа, однако "никаких гарантий нет".

Напомним, сегодня были запланированы переговоры "на техническом уровне" между Украиной, Турцией, Россией и ООН.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в продлении сделки по черноморскому зерну, но Киев сосредоточился на поиске партнеров для выполнения сделки.

Известно, что в конце апреля Россия отказалась согласовывать движение судов по зерновому коридору из украинских портов.