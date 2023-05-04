В пятницу, 5 мая, в Стамбуле пройдут переговоры на техническом уровне по зерновой сделке между Украиной, Россией, Турцией и ООН.

Об этом заявил в четверг, 4 мая, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишут российские медиа.

"Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны", - сказал глава Минобороны Турции.

Срок действия зерновой сделки, заключенной при посредничестве Турции и ООН, истекает 18 мая.

Напомним, Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, похоже, не заинтересована в продлении сделки по черноморскому зерну, но Киев сосредоточился на поиске партнеров для выполнения сделки.