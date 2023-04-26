Представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле 25 апреля отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по "зерновому коридору".

Об этом сообщили ВМС ВС Украины в Facebook.

"Сегодня, 26.04.2023, Черноморский зерновой коридор еще раз приостановлен российской стороной. Так, 25.04.2023 в Совместном координационном центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарной инициативе по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем", - говорится в сообщении ВМС.

По данным военно-морских сил Украины, четыре судна, одно из которых зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморска, Одессы и Южного. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

Ранее мы писали, что Москва выдвинула несколько условий по продлению зерновой сделки. Среди них - запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса, а также снятие всех санкций с российского сельхозэкспорта и обслуживающих его банков.

Кроме того, несколько дней назад Кремль предупредил, что не может гарантировать безопасность судов, перевозящих украинский экспорт, после 18 мая, и что регистрация судов будет продолжаться только до этой даты.