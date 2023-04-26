Американские власти разрешили банку JPMorgan Chase осуществлять выплаты подсанкционному российскому "Россельхозбанку" в интересах устранения проблем с экспортом российского зерна.

Как рассказал журналистам агентства AFP на условиях анонимности чиновник, знакомый с ситуацией, этот шаг был предпринят Госдепартаментом и Министерством финансов США в преддверии сбора первого урожая с тем, чтобы страны, остро нуждающиеся в зерне, не лишились поставок.

Банку JPMorgan Chase было гарантировано, что его не накажут за нарушение санкционного режима, введенного против России с начала войны в Украине, однако платежи будут строго ограничены и обставлены жесткой процедурой, позволяющей банку точно установить получателей средств.

Официально в JPMorgan Chase отказались от комментариев.

Российские источники, говорившие на условиях анонимности с агентством Reuters, подтвердили, что американские власти сделали такое ограниченное исключение для "Россельхозбанка".

Россия давно уже требует вернуть ее банки в международную систему SWIFT в качестве условия для продления зерновой сделки с Украиной, срок которой истекает в мае. В рамках этой инициативы и в целях избежать глобального продовольственного кризиса ООН согласилась устранить барьеры на пути экспорта российского зерна и удобрений и позволить украинскому зерну попасть на мировые рынки.

"Нам нужны не разовые, а систематические решения, нам нужно систематическое решение по подключению "Россельхозбанка" обратно к системе SWIFT, чтобы он мог функционировать", - заявил в среду постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Напомним, требование России устранить препятствия для ее сельхозэкспорта являются условием Кремля для продления зерновой сделки.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал исполнять обе части зерновой сделки, в том числе российскую.