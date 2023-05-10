"Зерновая сделка" в Турции будет продлена с учетом пожеланий России.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Анкаре.

При этом они отмечают, что никаких решений по продлению сроков действия "зерновой сделки" после 18 мая еще не принято, переговоры пока идут.

Напомним, сегодня и завтра должны пройти трехсторонние переговоры Украины, Турции и России по продлению зерновой сделки, которую РФ грозит остановить с 18 мая, когда заканчивается срок предыдущего договора.

Подробно о раскладе вокруг этой сделки мы писали в отдельном материале. Для Украины прекращение экспорта зерновых через порты – сильный удар по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, одним из предметом переговоров РФ ставит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по аммиакопроводу Тольятти - Одесса. Также РФ требует выполнить ее условия по снятию санкций с экспорта российского зерна.