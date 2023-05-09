В Турции сообщают о возобновлении "зернового коридора" после приостановки со стороны России.

Об этом сообщает турецкий канал TRT со ссылкой на источники в минобороны Турции.

По его данным, "в результате инициатив Турции проверки возобновились", а "зерновой коридор" возобновил свою работу.

Днем ранее Министерство восстановления сообщило, что РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Черное море суден, участвующих в "Зерновой сделке". По состоянию на 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидали 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

Напомним, что в МИД РФ сегодня сообщили, что первая встреча по "зерновой сделке" в Стамбуле состоится 10-11 мая.

Россия заявляет, что 18 мая выйдет из зерновой сделки, если не будут выполнены ее условия по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений. По данным СМИ, одним из предметом переговоров РФ ставит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

Подробно о ситуации вокруг сделки мы писали в отдельном материале.