Встреча высокого уровня в четырехстороннем формате по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Cтамбуле.

Об этом заявили в МИД РФ.

Ранее в украинском Министерстве восстановления заявили, что РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Черное море суден, участвующих в "Зерновой сделке".

По состоянию на 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидали 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

Россия заявляет, что 18 мая выйдет из зерновой сделки, если не будут выполнены ее условия по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений. По данным СМИ, одним из предметом переговоров РФ ставит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

Для Украины прекращение экспорта зерновых через порты – сильный удар по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.

Подробно о ситуации вокруг сделки мы писали в отдельном материале.