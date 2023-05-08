РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Чёрное море суден, участвующих в "Зерновой сделке". По состоянию на сегодняшний день, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия грозит не продлить "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены их требования по разблокированию Западом экспорта российского продовольствия и удобрений. На этой неделе ожидаются переговоры Украины, РФ и Турции.

"Страна" анализировала эту ситуацию. По данным СМИ, предметом сегодняшних переговоров в том числе будет возобновление экспорта российского аммиака через Украину по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

Для Украины прекращение экспорта через порты – сильный удар по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.