Украина угрожает Молдове ответными ограничениями в отношении всего молдавского импорта. Меры будут приняты в случае введения Кишиневом анонсированных ограничений экспорта украинской сельхозпродукции.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в комментарии украинским СМИ.

"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – заявил Качка.

По его словам, постановление уже согласовано и запущено в подготовку.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что Кишинев планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Ранее Европа запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять соседних государств.

Однако позже Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.