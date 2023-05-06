Украина пригрозила Молдове перекрыть весь импорт в ответ на ограничения ввоза зерна
Украина угрожает Молдове ответными ограничениями в отношении всего молдавского импорта. Меры будут приняты в случае введения Кишиневом анонсированных ограничений экспорта украинской сельхозпродукции.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в комментарии украинским СМИ.
"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – заявил Качка.
По его словам, постановление уже согласовано и запущено в подготовку.
Напомним, накануне министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что Кишинев планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.
Ранее Европа запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять соседних государств.
Однако позже Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.
Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.