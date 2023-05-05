Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом сообщил в пятницу, 5 мая, министр сельского хозяйства Владимир Боля на встрече с главой Делегации Евросоюза в Молдове Янисом Мажейксом, сообщает Newsmaker.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства, Боля рассказал дипломату о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур из Украины".

Ранее Ассоциация фермеров Молдовы призвала минсельхоз временно ограничить импорт украинской сельхозпродукции.

По мнению фермеров, временное ограничение импорта украинской продукции, введенное в некоторых странах ЕС, приведет к росту этой продукции в Молдове.

Ассоциация утверждает, что обвал цен на зерно и масличные культуры уже поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, пострадавших от прошлогодней засухи.

Ранее мы писали, что Европа запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять соседних государств.

Позже сообщалось, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.