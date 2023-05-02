Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять государств Восточной Европы.

Об этом говорится в её распространённом заявлении.

Ограничение вводится временное - с 2 мая по 5 июня этого года. В Еврокомиссии уточнили, что, если возникнет необходимость, его могут продлить.

"В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник из Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", - пояснили в ЕК.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур до 5 июня в пяти соседних с Украиной государствах Евросоюза при условии, что государства отменят введенные ими отдельные запреты.

Позже сообщалось, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.