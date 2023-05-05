Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе.

Об этом сообщил офис генсека ООН.

Напомним, сегодня были запланированы переговоры "на техническом уровне" между Украиной, Турцией, Россией и ООН.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в продлении сделки по черноморскому зерну, но Киев сосредоточился на поиске партнеров для выполнения сделки.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая.

Напомним, Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Сегодня, 5 мая, в Стамбуле делегации Турции, Украины и РФ обсудят транспортировку российского аммиака через украинские порты.

Ранее мы писали, что накануне агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что переговоры о продлении "зерновой сделки" должны пройти 3 мая "с участием всех сторон" и при посредничестве ООН. Однако в МИД РФ заявили, что не получали информацию о какой-либо встрече по "зерновой сделке".