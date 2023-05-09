В Турции подтвердили четырехстороннюю встречу, посвященную зерновой сделке. Она должна состояться 10-11 мая.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

"10-11 мая 2023 года в Стамбуле состоятся двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Российской Федерацией и Организацией Объединенных Наций, организованные нашей страной", - говорится в посте.

В ведомстве уточнили, что на встречах будут обсуждать две ключевые темы:

продление зернового соглашения с целью предотвращения ущерба нуждающимся странам путем обеспечения быстрой, безопасной и эффективной работы "зернового коридора, жизненно важного для мирового продовольственного снабжения и безопасности и обеспечения стабильности цен на продовольствие";

составление подробного и безопасного плана эвакуации для возвращения турецких торговых судов и их экипажей, застрявших в украинских портах из-за конфликтной ситуации.

Напомним, Россия заявляет, что 18 мая выйдет из зерновой сделки, если не будут выполнены ее условия по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений.

Как мы писали, ранее упомянутую встречу анонсировали в МИД РФ.

Между тем в Турции сообщают о возобновлении работы зернового коридора после приостановки со стороны России.