В Китае подтвердили, что их спецпредставитель Ли Хуэй уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. И снова акцентировали, что Пекин призывает к завершению войны по "китайской формуле", которая не подразумевает возврат Украине оккупированных территорий.

Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Ли Хуэй также провел встречи с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями профильных ведомств, в том числе Министерства по делам общин, развития территорий и инфраструктуры, Минэнерго и Минобороны.

"Стороны обменялись мнениями о политическом урегулировании украинского кризиса и китайско-украинских отношениях", - заявил Ван Вэньбин.

"Две страны должны работать вместе, чтобы продолжать традиции взаимного уважения и искренности и продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Ван Вэньбин.

По его словам, "Китай готов работать на основе документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" (он был опубликован 24 февраля этого года и предусматривает скорейшее прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск из Украины - Ред.) искать самые широкие точки соприкосновения между международным сообществом для урегулирования кризиса и внести свой вклад в скорейшее прекращение огня и восстановление мира".

Украина, по его словам, в свою очередь пригласила Китай "сыграть позитивную роль в прекращении боевых действий и восстановлении мира".

"Украина придерживается принципа одного Китая и готова работать с Китаем для нового, большего продвижения двусторонних отношений", - заявил он.

Напомним, что ранее украинский Офис президента сообщил подробности визита спецпредставителя Китая, не упоминая встречу с Зеленским и китайскую "формулу мира".

А на днях постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Следует создать условия для начала консультаций.