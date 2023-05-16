Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине с просьбой не использовать фасады своих зданий для демонстрации солидарности с Украиной. В Китае это расценивается как политическая пропаганда.

Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники.

Многие посольства в Пекине (например, Польши, Канады, Германии) вывесили баннеры в цветах украинского флага с надписями на китайском и английском языках, призывающими к поддержке Украины, например хэштегом #StandWithUkraine.

Согласно источникам агентства, в уведомлении МИД Китая от 10 мая содержится призыв "избегать возникновения конфликтов между государствами" и "соблюдать китайские законы и постановления", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Это вызвало негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов, и никто из них не убрал вывески. Один из европейских дипломатов раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений.

На днях Китай заявил о необходимости создания условий для начала мирных переговоров об Украине.

С понедельника Китай направил специального посланника в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для содействия мирным переговорам.