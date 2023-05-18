В МИД Китая сообщили подробности визита спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Киев, который приехал в столицу накануне.

Помимо встречи с главой МИД Дмитрием Кулебы, китайский посланник встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также с руководством Минобороны.

"Ли Хуэй подробно остановился на позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявив, что предложенные председателем КНР Си Цзиньпином "четыре принципа", "четыре общих принципа" и "три точки зрения" являются основополагающими ориентирами для политического урегулирования Китаем украинского кризиса", - заявили в МИД Китая.

При этом там отметили, что "панацеи для разрешения кризиса не существует, и всем сторонам нужно начать с себя, аккумулировать взаимное доверие и создать условия для мирных переговоров, чтобы остановить войну".

"Китай готов содействовать тому, чтобы международное сообщество сформировало наибольший общий знаменатель для урегулирования украинского кризиса и приложило собственные усилия для скорейшего прекращения боевых действий и прекращения огня и восстановления мира", - добавили в ведомстве.

Тем временем, агентство Bloomberg пишет, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ни Украина, ни Китай пока этого не подтверждали.

Напомним, ранее Китай заявил о необходимости создания условий для начала мирных переговоров об Украине.

Также сообщалось, что в мае глава МИД Китая приезжал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине.