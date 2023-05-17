Специальный представитель Китая по Украине Ли Хуэй уже прибыл с визитом в Киев. Целью визита является обсуждение перспектив мирных переговоров для окончания войны в Украине.

Об этом сообщает источник "Страны" в Офисе президента.

По нашим данным, Ли Хуэй уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Далее запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, на днях постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Следует создать условия для начала консультаций.

А недавно министр иностранных дел Китая Цинь Ган приехал в Европу и сделал ряд заявлений об Украине.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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