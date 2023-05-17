Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР Ли Хуэй встретились в рамках его визита в Украину.

Об этом сообщает украинский МИД.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии", - говорится в сообщении.

Министр заявил, что Украина не примет "никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий и замораживание конфликта".

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня, добавили в МИДе.

Как мы ранее сообщали, вечером планируется также встреча спецпредставителя КНР с президентом Украины.

На днях постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Следует создать условия для начала консультаций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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