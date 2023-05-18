Офис президента сообщает подробности визита китайского спецпредставителя Ли Хуэя в Киев. Встреча китайского посланника с президентом Владимиром Зеленским там не упомянута, хотя западные СМИ пишут, что она уже была.

На сайте ОП сообщается, что глава Офиса Андрей Ермак провел для китайцев брифинг по текущей ситуации в Украине.

В частности, Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба подробно рассказали о десяти пунктах "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Глава ОП заявил, что Украина "заинтересована в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира".

Глава ГУР Кирилл Буданов и замруководителя ОП Роман Машовец рассказали членам делегации КНР о ситуации на фронте, потерях РФ и недавних массированных ракетных атаках России.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об украинских пленных.

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук призвала КНР присоединиться к международным усилиям по возвращению детей в Украину, которых "незаконно вывезла РФ".

Также китайскую делегацию проинформировали об усилиях Турции и ООН продлить зерновую сделку и об ситуации и опасностях на Запорожской АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко и чрезвычайный и полномочный посол Украины в КНР Павел Рябикин заявили, что "пребывание на станции российской военной техники и солдат, фактически захвативших в заложники персонал АЭС, увеличивает ядерные риски для всего континента".

Также отметим, что в сообщении МИД Китая об этой встрече говорилось в основном о китайской "формуле мира". В релизе Офиса президента она не упомянута.

В МИД Украины сообщали, что Кулеба на встрече со спецпредставителем КНР заявил, что Украина не примет "никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий и замораживание конфликта".