США могут предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, США и Европа готовы предоставить Украине гарантии на передовые технологии и оружие.

По сути "израильская модель" - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.

При этом Украина, напомним, хочет уже на ближайшем саммите НАТО в июле получить план по гарантиям безопасности.

Ранее глава НАТО заявлял, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины.

А Литва приняла резолюцию об официальном приглашении Украины в НАТО.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.