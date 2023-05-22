В понедельник, 22 мая, в Украине продолжается уже 453-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 21 мая.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

22 мая

12.26 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина "в обозримом будущем» не станет членом НАТО".

"Всем ясно, что в обозримом будущем этого не будет", - сказал он Welt.

Он заявил также, что сейчас речь идет о поддержке Украины и защите страны.

"Ясно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть даны в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко", - заявил Шольц.

Напомним, Украина хочет на июльском саммите НАТО получить график вступления в Альянс или сроки предоставления гарантий безопасности.

12.13 Замминистра обороны Анна Маляр рассказала о текущей ситуации на Бахмутском направлении.

Ситуация там с "существенно не изменилась", продолжаются бои.

ВСУ продолжает контролировать "опрееленные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

"Противник совершает зачистку в районах города, взятых под контроль", - сообщила она.

Идет борьба "за определенные высоты на флангах" на севере и юге от Бахмута.

"Противник стягивает дополнительные силы и средства", - сообщила Маляр.

Утром Американский институт изучения войны сообщал, что наемники "Вагнера", вероятно, захватили западные админграницы Бахмута.

11.15 В РФ назвали причину, по которой вчера вечером свет пропал почти во всем Симферополе.

"Причиной обесточивания части Симферополя и близлежащих сел вчера вечером стала авария на ЛЭП из-за шквального ветра", - сообщили местные "власти".

Напомним, крымские телеграм-каналы со ссылкой на источники вчера писали о подрыве линии электропередач.

11.09 В Грайворонском районе Белгородской области сообщают о сильном обстреле.

Местные телеграм-каналы публикуют фото задымления и сообщают об отсутствии электричества у жителей Замостья.

Указанный район граничит с Сумской и Харьковской областями.

11.05 Видео из Донецка. Сообщается, что под обстрелом - Куйбышевский район города.

10.55 Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши, угрозы не представляла, заявили в польском минобороны.

Там утверждают, что ракета должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, но изменила траекторию полета и самоуничтожилась.

Напомним, ракет была запущена в декабре, но нашли ее лишь в апреле.

10.20 Появилась реакция РФ на вчерашнее заявление помощника президента США по национальной безопасности Салливана о том, что Штаты не возражают против ударов по Крымскому полуострову.

В МИД РФ заявили, что собираются "найти способ", как не допустить таких ударов.

"Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз и нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будут надежно обеспечены", - заявил замглавы МИД Рябков.

10.05 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии контрнаступления.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

По данным газеты, план Гросси включает пять принципов:

1. Запрет на размещение на станции тяжелой военной техники и военнослужащих;

2. Запрет на ведение огня с территории и в сторону станции, в том числе запрет на нападение на персонал на площадке;

3. Защита всех систем охраны и безопасности на АЭС;

4. Защита всех внешних линий электропередач;

5. Контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

"Этот план менее амбициозен, чем первоначальная попытка Гросси создать полноценную защитную зону вокруг станции, но эксперты-ядерщики говорят, что он все же может улучшить опасную ситуацию", - пишет издание.

Представитель МАГАТЭ заявил Washington Post, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту Запорожской АЭС. В этом контексте Генеральный директор также находится в тесном контакте с членами Совета Безопасности ООН".

09.55 РФ создает новую авиационную группу для ударов по Украине, сообщает разведка Великобритании.

В состав группы, вероятно, войдет как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрилья боевых вертолетов. Кодовое название - "Шторм", сообщает разведка.

"Сочетание типов самолетов позволяет предположить, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных ударных задач", - говорится в сводке.

Создание такой группы говорит о том, что регулярные эскадрильи воздушных сил России отстают в выполнении своих основных задач - ударов по украинским границам, считают в разведке.

09.50 В Синельниково Днепропетровской области, куда утром упал БПЛА и обломки ракеты, пропала вода.

Власти области сообщили, что причина - обесточивание насосных станций водоканала "Днепр – Западный Донбасс".

"В городе Синельниково частично отсутствует вода на верхних этажах жилых домов. Нижние этажи с водой, она подается в безнапорном режиме. Пока вода есть в резервуарах. Пожалуйста, сделайте запасы", - заявил глава облсовета Николай Лукашук.

Предварительно, восстановление водоснабжения планируется не ранее 13:00.

09.35 Запорожскую АЭС ночью обстреляли российские военные, это привело к блекауту на станции, сообщает Энергоатом.

Ближайшие 10 суток станция будет работать от аварийных дизель-генераторов, которые питают насосы для жизнеобеспечения реакторов, говорится в сообщении.

Энергоатом призывает РФ покинуть станцию и город.

"Власти" неподконтрольной части Запорожской области обвиняют в произошедшем Украину, Представитель "властей" Рогов заявляет, что Энергоатом отключил контролируемую им ЛЭП Днепровская.

09.20 Появились фото последствий ночного удара по Днепру, который пришелся, в том числе, по аварийно-спасательной части.

Разрушены 3 здания, уничтожены более 20 единиц техники, пострадал спасатель, заявил глава ГСЧС Сергей Крук.

08.45 Воздушные силы подтверждают падение российского Су-35 в Украине вчера вечером.

"В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются", - говорится в заявлении.

08.40 Воздушные силы дают подробности удара по Днепру.

Сообщается, что ночью атакованы военные и инфраструктурные объекты города. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид".

Были сбиты все беспилотники, а также четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555, пущенных с Каспия.

Остальные 12 ракет, которые сбить не удалось:

- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма;

– 5 зенитных управляемых ракет С-300 с территории Запорожской области.

08.15 Наемники "Вагнера", вероятно, захватили западные админграницы города Бахмута, пишет "Институт изучения войны" в своей утренней сводке.

По мнению экспертов, украинские заявления о контроле "незначительной" части города - "молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю".

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута", - говорится в сводке.

При этом вероятный захват города не повлияет украинские контратаки к северу или югу от Бахмута. И не влияет на контроль Украины над коммуникационными линиями вокруг Бахмута.

Напомним, украинское командование и президент опровергают вывод украинских войск из Бахмута.

07.50 В Запорожье проблемы с электроснабжением - нет света в некоторых районах. Ночью в городе звучали взрывы, сообщали местные телеграм-каналы.

Но власти области говорят, что эти явления не связаны.

"Проблемы с электроснабжением в областном центре не связаны с вражескими обстрелами.

На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В настоящее время на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, а специалисты работают над возобновлением предоставления услуг", - сообщил губернатор Юрий Малашко.

07.30 Ночью РФ ударила по Днепру.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

- Над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, были и "прилеты".

- В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

- Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Повреждены 25 частных авто и 2 автобуса.

- Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.

- В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обломки ракеты обнаружили.

- Пострадали семь человек.

- Зацепило три частных дома и девять многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

- Обследование территории продолжается.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Российские оккупанты за эти сутки нанесли массированный ракетно-авиационный удар, информация будет опубликована после уточнения.

2. За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, 65 обстрелов из РСЗО. Для ударов по Лиману, Славянску и Константиновке РФ снова использовала ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием, что подчеркивает тактику террора со стороны РФ.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

4. На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около 1000 человек. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

5. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

06.50 Известно, что одной из целей была Днепропетровская область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он написал, что благодаря Силам обороны атаку выдержали и пообещал детали позже.

06.30 Ночью была воздушная тревога по всей Украине.